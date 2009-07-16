"Сандора" планирует начать производство Pepsi и 7-Up

Николаев. Компания «Сандора» (г. Николаев), один из крупнейших производителей соков и напитков, планирует начать производство и дистрибуцию продукции компании PepsiCo - Pepsi и 7-Up с 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Николаеве сообщил директор по развитию компании "Сандора" Роман РАДЬКО.

"С 1 января (2010 года) компания "Сандора" начинает заниматься производством и продажей Pepsi и 7-Up в Украине", - сказал он.

Напомним, что сейчас в Украине производством и дистрибуцией брендов PepsiCo занимается компания Carlsberg Group в Украине.

Как сообщил Р.РАДЬКО, для производства этих напитков уже запущена производственная линия мощностью 28,8 тыс. бутылок в час, на которой сейчас разливаются напитки "ФруТонус", а в течение месяца-двух планируется запуск второй линии.

При этом он добавил, что с 2010 года на этих линиях будут разливаться Pepsi и 7-Up, однако розлив на этих же линиях "ФруТонуса" продолжиться.

Р.РАДЬКО напомнил, что инвестиции в эти две производственные линии составили около 40 млн. долларов.

При этом на новых линиях напитки смогут разливаться только в ПЭТ-тару.

Для производства Pepsi и 7-Up в алюминиевой банке и в стекле компания рассматривает несколько вариантов, в частности импорт этой продукции из РФ или Восточной Европы или поиск местного партнера для выпуска такой продукции. При этом, по словам Р.РАДЬКО, компания надеется, что этим партнером будет компания Carlsberg Group в Украине, которая имеет возможности по выпуску напитков в такой таре.

По данным компании, в текущем году продажи Pepsi и 7-Up в Украине прогнозируются на уровне 100 млн. литров. При этом доля этих напитков на украинском рынке газированных безалкогольных напитков сейчас составляет 6-8%.

"Мы считаем, что бренд Pepsi недооценен в Украине и имеет очень большие перспективы на украинском рынке", - сказала директор по маркетингу компании Елена СТОЯНОВА. Она добавила, что запуск производства указанных напитков на мощностях «Сандоры» будет поддерживаться активной рекламной кампанией.

По словам Е.СТОЯНОВОЙ, в 2008 году емкость рынка газированных безалкогольных напитков в Украине составила около 1,5 млрд. литров и «в 2009 году существенных изменений объема рынка не ожидается».

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков завод в Николаевской области, завод по производству соков в с. Мешково-Погорелово Николаевской области, а также 2 завода по переработке фруктов и овощей в Крыму и Херсонской области.

Портфель торговых марок компании состоит из семи соковых брендов («Сандора Эксклюзив», «Сандора и Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Классика», «Сандорик», «Дар», «Садочок»), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s. Ассортимент продукции компании представлен более чем 200 позициями.