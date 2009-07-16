«Сандора» подумывает о производстве минеральной воды

Николаев. Компания «Сандора» (г.Николаев), один из крупнейших в Украине производителей соков и напитков, рассматривает возможность производства минеральной воды. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции директор по маркетингу Елена СТОЯНОВА.

"Рассматриваем возможность покупки какого-то бренда (минеральных вод- УНИАН) в

Украине или организации производства на своих мощностях", - сказала она.

По ее словам, запуск минеральной воды – долгосрочная перспектива - «не 2010 г.».

Справка УНИАН. ООО «Сандора» является одним из крупнейших производителей соковой продукции в Украине и входит в корпорацию Pepsi Americas и PepsiCo.

Производственные мощности компании включают завод по переработке фруктов, овощей и производству соков завод в Николаевской области, завод по производству соков в с. Мешково-Погорелово Николаевской области, а также 2 завода по переработке фруктов и овощей в Крыму и Херсонской области.

Портфель торговых марок компании состоит из семи соковых брендов («Сандора Эксклюзив», «Сандора и Сандора Морс», «Сандора Мультиактив», «Сандора Классика», «Сандорик», «Дар», «Садочок»), соковых напитков SANDAY (Sanday Ice Water, Sanday Ice Fruit), холодных чаев Lipton Ice Tea и Sanday Ice Tea, двух брендов вина («Золота Ольвія» и «Святкова Колекція»), энергетического напитка Adrenaline Rush и чипсов Lay’s. Ассортимент продукции компании представлен более чем 200 позициями.