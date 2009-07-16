Херсонщина и Днепропетровщина намолотили по 1-му миллиону зерна
19:10, 16 июля 2009Агро
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Тимошенко поздравила
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравление хлеборобам Херсонской и Днепропетровской областей в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.
«Ваш упорный труд, стремление и умение использовать имеющийся потенциал для достижения высоких результатов обеспечили весомый вклад в великое дело - возвращение Украине славы житницы Европы», - говорится в поздравительной телеграмме.
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