Херсонщина и Днепропетровщина намолотили по 1-му миллиону зерна

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО направила поздравление хлеборобам Херсонской и Днепропетровской областей в связи с намолотом первого миллиона тонн зерна нового урожая.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

«Ваш упорный труд, стремление и умение использовать имеющийся потенциал для достижения высоких результатов обеспечили весомый вклад в великое дело - возвращение Украине славы житницы Европы», - говорится в поздравительной телеграмме.