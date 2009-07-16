РФ: Белорусская "молочка" вне российских стандартов

Главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко обвинил ряд белорусских производителей в несоблюдении российских стандартов качества молочной продукции и предположил, что к окончанию "переходного" периода 1 августа Белоруссия не успеет выполнить все требования молочного техрегламента.

"Проводимый мониторинг молочных продуктов производства Белоруссии в торговых сетях РФ показывает, что нередко эта продукция не соответствует требованиям технического регламента по качеству", - заявил Онищенко РИА Новости в четверг.

России и Белоруссии 17 июня удалось урегулировать "молочную проблему", возникшую из-за нарушений требований российского техрегламента в начале июня, когда Роспотребнадзор ввел ограничения на ввоз более чем 1,4 тысячи наименований белорусских молочных продуктов.

После переговоров был введен переходный период до конца июля, в течение которого белорусская продукция по согласованным с Роспотребнадзором спискам может поставляться в РФ по старым разрешениям.

Вместе с тем, обязательным условием подписанного протокола было обязательство белорусской стороны привести санэпидзаключения на продукцию в соответствие с российским техрегламентом к 1 августа. Для этого производители и поставщики должны направить образцы продукции в аккредитованные Роспотребнадзором лаборатории.

По словам главы Роспотребнадзора, согласно протоколу о переходном периоде для белорусской молочной продукции, подписанному в Москве 17 июня, в Роспотребнадзор представлено 526 заявок на более чем 900 наименований. "На сегодняшнюю дату оформлено 167 санитарно-эпидемиологических заключений, что составляет менее 40%, а ведь представляются на экспертизу лучшие образцы, - сказал Онищенко. - Учитывая, что льготный режим доступа на российский рынок был определен до 1 августа, у нас есть все основания утверждать, что белорусская сторона не выполнит своих обязательств".