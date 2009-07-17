Мировой урожай зерновых будет на 3% ниже, чем в рекордном 2008 г.

В 2009 году мировой урожай зерновых будет на 3% ниже по сравнению с рекордным 2008 годом. Об этом говорится в новом докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (FAO) о перспективах на урожай и мировой ситуации с продовольствием, сообщил 16 июля Центр новостей ООН.

"Мировое производство зерна в 2009 году прогнозируется на уровне 2208 млн. тонн, что на 3,4% ниже рекордно высокого урожая прошлого года, но, тем не менее, это будет второй по величине когда-либо собираемый урожай", - сообщается в докладе. В нем указывается, что спад ожидается в производстве пшеницы и кормовых зерновых.

Авторы доклада отмечают, что, несмотря на резкое снижение стоимости продуктов питания на международных рынках и в целом хороший урожай зерна, в бедных странах цены на продовольствие по-прежнему не снижаются, передает АПК-Информ.

Эксперты FAO обращают внимание, что в странах Африки к югу от Сахары цены на зерно на 25% выше, чем они были два года назад во время пика продовольственного кризиса. "Высокие цены на продовольствие сохраняются. Такая ситуация угрожает продовольственной безопасности уязвимых слоев населения как в городах, так и в сельской местности. Речь, в первую очередь, идет о той группе населения, которая тратит большую часть своих доходов на пропитание", - отмечается в докладе.