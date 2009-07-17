Эстония опасается распространения свиной чумы
Министерство сельского хозяйства Эстонии предупреждает об опасности распространения свиной чумы из Литвы на территорию республики.
В среду Минсельхоз Эстонии высказал опасения в связи с выявленным в Литве заболеванием животных и рекомендовал местным животноводам проявлять особую внимательность, сообщили в министерстве.
«По данным ветеринарно-продовольственного департамента, из района литовского Паневежиса, где обнаружена свиная чума, в Эстонию в этом году не поступало ни самих животных, ни их мяса. Однако животноводам следует проявлять осторожность и предпринять первичные меры по предотвращению распространения заболевания животных», - сказал вице-канцлер министерства Тойво Ныванди.
По его словам, свиная чума, являющаяся крайне заразным вирусным заболеванием, была выявлена на ферме в литовской деревне Рабикини.
«Все 445 содержащихся в хозяйстве животных забиты, все фермы в районе Рабикини находятся под усиленным надзором», - отметил Ныванди. Он сообщил также, что для людей болезнь не представляет опасности, передает «Агро Перспектива».