Египет намерен удвоить пошлину на экспорт риса

По официальным данным, Министерство торговли и промышленности Египта намерено удвоить пошлину на экспорт риса - с 179 долл. за тонну до 358 долл. за тонну, передает «АПК-Информ».

Отметим, что это уже второе увеличение пошлин, ограничивающих экспортные поставки риса из страны, начиная с февраля т.г.

Наиболее вероятной причиной, как и в предыдущих случаях, является стремительный рост цен на рис на внутреннем и международном рынках. В свою очередь, целью увеличения экспортной пошлины является обеспечение внутренних потребностей страны. В рамках правительственной программы по реформированию аграрного сектора производство риса в Египте планово сокращается в пользу увеличения производства кукурузы и пшеницы. При этом каких-либо официальных пояснений со стороны министерства относительно причин повышения указанных пошлин, пока не последовало.

Египет занимает четвертое место в мире по объемам экспорта риса.