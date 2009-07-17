«Кредит-Рейтинг» понизил кредитные рейтинги «Фуршета»

Сегодня независимое рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило об изменении долгосрочного кредитного рейтинга ЗАО «Фуршет» (г. Киев) и выпуска именных процентных облигаций (серия Е) на сумму 200 млн. грн. сроком обращения 3 года с уровня uaAA- до уровня uaA-. Прогноз рейтингов – "негативный".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агентства.

Как отметили в агентстве, понижение кредитного рейтинга связано со сложной ситуацией на финансовых рынках, что привело к временному ухудшению ликвидности компании.

Основным направлением деятельности компании является розничная торговля продовольственными и непродовольственными товарами. ЗАО «Фуршет» успешно реструктуризировала обязательства по облигациям серии C (срок погашения – 15 апреля 2009 г.) и серии D (оферта – май 2009 г.) на срок от 12 до 18 месяцев, а также проводит переговоры по возможной реструктуризации задолженности по облигациям серии Е (оферта - октябрь 2009 г.).

Согласно информации "Кредит-Рейтинга", заемщик или отдельный долговой инструмент с рейтингом uaА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими заемщиками или долговыми инструментами. Уровень кредитоспособности чувствителен к влиянию неблагоприятных коммерческих, финансовых и экономических яакторов. Знаки "+" и "-" обозначают промежуточные категории рейтинга относительно основных категорий (уровней).

"Негативный" прогноз указывает на возможность понижения рейтинга на протяжении года при сохранении негативных тенденций и реализации текущих рисков.

Справка УНИАН. «Фуршет» – сеть магазинов продовольственного и непродовольственного оптово-розничного рынка Украины. Группа включает в себя две холдинговые компании: операционную и в сфере недвижимости.

По состоянию на начало мая т.г., торговая сеть компании состояла из 112 супермаркетов в Украине. В компании работает 14 тысяч сотрудников.

Товарооборот сети в 2008 году вырос на 42% по сравнению с 2007 годом – до 5 млрд. 978 млн. грн.

В 2007 году 20% акций компании было продано стратегическому инвестору – французской группе Auchan.