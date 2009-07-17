Минск в срок переоформит документы на ввоз "молочки" в РФ

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии рассчитывает, что переоформит документы в Роспотребнадзоре на белорусскую молочную продукцию в срок - до 1 августа, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия республики Михаил Савельев в интервью белорусскому государственному агентству "Белта" в пятницу.

"На высланные пробы уже получено 171 санэпидемзаключение на 185 видов продукции. Мы надеемся, что остальная часть работы по выдаче лабораториями России санэпидемзаключений на поставленные нашими предприятиями пробы будет сделана согласно нашей договоренности - до 1 августа", - сказал Савельев.

"Молочные предприятия Белоруссии передали на испытания в российские лаборатории 817 проб различных наименований продукции. Это полный объем тех видов продукции, которые поставлялись в Россию до подписания протокола от 17 июня", - рассказал замминистра. При этом замминистра особо подчеркнул то, что Минсельхозпрод Белоруссии выражает благодарность Роспотребнадзору "за четкую организацию работы по принятию белорусских проб". "Мы полностью удовлетворены уровнем работы наших коллег, надеемся, что переоформление документов пройдет по установленному плану", - добавил он.

В первой декаде июня текущего года были практически полностью прекращены поставки белорусской молочной продукции в Россию. Роспотребнадзор обосновал это решение тем, что белорусские производители и поставщики не переоформили разрешительную документацию в соответствии с действующим в России новым техническим регламентом на молоко и молочную продукцию. Под запретом оказалось более 1,2 тыс. наименований. В результате переговоров 17 июня стороны договорились о том, что белорусские производители и поставщики будут поэтапно приводить в порядок документацию на продукцию, поставляемую в Россию. На этот период Роспотребнадзор снимает ограничения с некоторых видов изделий по заранее согласованным спискам.