Отставка Мельника, или Метем Кабмин дальше…

Пока премьер-министр гостила в Корее, «добрые папы» не оставляли попытки навести порядок в стране, в том числе и кадровый, «расчищая» Кабмин. Так, народный депутат Владимир Мойсик (НУ-НС) 15 июля зарегистрировал в парламенте проект постановления об увольнении министра аграрной политики Юрия Мельника (№ 4828). Предлог для отставки – «несостоятельность как министра надлежащим образом организовать работу этого центрального органа исполнительной власти». Интересно, почему так резко Ю.Мельник перестал соответствовать занимаемой должности. И действительно ли причина в непрофессионализме, который является главным аргументом увольнения?

Увы, в последние годы в стране процветают кадровая чехарда и практика назначений/увольнений исходя из соображений в первую очередь лояльности, нужности, политической целесообразности, а вовсе не на основании профессиональных качеств чиновника. Как ни печально, для того, чтобы возглавлять какое-либо ведомство, к примеру, министерство, не обязательно быть профессионалом с соответствующим образованием. Доказательств тому можно привести массу, наверное, одно из самых ярких – ситуация с Министерством транспорта и связи, где последние два руководителя этого ведомства не имели ничего общего с транспортом, кроме как использовали его в целях передвижения (не далее, как месяц назад УНИАН-Экономика писал об этом в статье "Минтранс возглавит мистер и.о.?").

Хотя и эксперты, и депутаты, и участники рынков ожидали продолжения кадровых перестановок в Кабмине, однако предложение отставить именно сейчас и именно министра агрополитики стало обескураживающим. Очень и очень многие сходятся во мнении, что при таком раскладе Ю.Мельник на должности министра агрополитики несколько выбивается из общей картины. В отличие от ... он даже профильное образование имеет. Да и авторитетом у аграриев пользуется.

При этом не стоит забывать, что Ю.Мельник проработал в Министерстве агрополитики не один год – сначала в замах, а в последних двух Кабминах – на должности министра. В украинских реалиях его можно отнести к министерским долгожителям - на должность он был назначен постановлением ВР еще 4 августа 2006 г., а 18 декабря 2007 г. Рада продлила его полномочия. Довольно красноречивый момент, если припомнить, что в аккурат за время его деятельности главы правительств Янукович и Тимошенко успели поменяться местами вместе практически со всем кабминовским составом. Поэтому, если вопрос насчет профессионализма и должен был возникнуть, то намного раньше.

«Мельник пользуется уважением. Конечно, у каждого человека есть какие-то недостатки, возможно, есть кандидатуры и лучше, чем он, но среди тех аграрных министров, которые работали со времени независимости, он является одним из лучших», - считает президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

Странным является и тот факт, что проект постановления об увольнении министра внесен депутатом от «НУ-НС», ведь в правительство Ю.Мельник прошел именно по квоте этого блока. Положение дел очередной раз намекает, что существует несогласованность в «НУ-НС», который разрывается как герой анекдота: и к красивым хочется пойти, и к умным…

И все же, в политическую причину отставки верить не хочется. А тут еще и аграрные, и экономические эксперты неохотно комментируют сложившуюся ситуацию, отмахиваясь, мол, «мы политикой не занимаемся»…

Так же думает и Л.Козаченко: «Очевидно, здесь больше политического, чем логического». Вторит ему и руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Владимир Лапа: «Экономических причин для увольнения Мельника с должности министра агрополитики нет. Этот вопрос лежит в политической плоскости».

Начальник аналитического отдела консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник высказала предположение, что «кто-то, возможно из транснациональных корпораций, или кто-то другой, недоволен действиями министра, поскольку сейчас он активно лоббирует интересы национальных производителей, не подписал соглашение о создании зернового ОПЕК с Россией и т.д.». Как известно, транснациональные корпорации имеют очень сильное лобби в парламенте и «орешек» в виде отставки неугодного министра им вполне по зубам.

Есть предположение, что недовольна действиями министра сама Тимошенко. На самом деле Ю.Мельник разрешал себе «вольности», не соглашаясь и не поддерживая определенные инициативы премьер-министра, правда, делал это дипломатично. Хотя бывало, что и «расслаблялся». Однажды написал письмо Президенту о состоянии в аграрном секторе, а еще на «Шоу Савика Шустера» рассказал, что в сельском хозяйстве страны все не так радужно, как кажется на первый взгляд, даже скорее ужасно не радужно. Видимо, тогда был вдохновлен поступком Пинзеника…

Между тем, навряд ли сейчас премьер решилась бы уволить еще одного министра, учитывая, что уже часть кресел кабинета остается свободной. А потеряв еще хоть одного министра, Кабмин рискует стать нелегитимным. Согласно нормам законодательства, Кабинет министров Украины является полномочным до тех пор, пока в его состав входит не менее 17 министров (в составе КМУ - 21 министр, три вице-премьер-министра и премьер-министр), т.е. он может принимать решение лишь в том случае, если за него голосует более половины состава - 13 человек. На сегодняшний день свободны кресла четырех министров – иностранных дел, финансов, транспорта и обороны. Вот и считайте.

Есть еще один аспект - посадка-уборка на полях страны идет своим чередом, никак не желая согласовываться с какой-то там "целесообразностью". По мнению специалистов, «коней на переправе не меняют». Как отметила М.Колесник, отрасль сельского хозяйства на сегодня единственная в Украине, которая показывает рост, поэтому «объективных причин для увольнения Мельника нет». При этом, по ее мнению, увольнять руководителя аграрного ведомства в разгар уборочной кампании нелогично.

«Мы считаем, что сегодня перестановка министра нецелесообразна, поскольку сейчас самый напряженный период – уборка урожая», - вторит ей Л.Козаченко.

А вот экономист Astrum Investment Management Алексей Блинов считает, что «обезглавливание» или «перевозглавление» Министерства агрополитики никак не отразится на отрасли. Уже идет жатва, и изменить что-либо в показателях невозможно. Да и эту отрасль, по его мнению, кризис серьезно задел. Только видно это будет чуть позже. «Наблюдавшийся по итогам первого полугодия рост в сельском хозяйстве имеет малую значимость с экономической точки зрения. Дело в том, что статистика по сельскому хозяйству формируется в третьем квартале, когда собирается урожай. А урожай в этом году будет намного ниже прошлогоднего, прежде всего из-за низких объемов внесения удобрений. Мы ожидаем, что по итогам 2009 года объемы сельскохозяйственного производства в Украине снизятся на 10%. Данная тенденция никак не связана с текущими политическими событиями», - считает эксперт.

Впрочем, в последний день работы сессии парламент так и не смог проголосовать за отставку министра агрополитики. Был занят блокированием трибуны, кабинета Литвина, дракой и отключением системы «Рада». В общем, развлекались, как в последний раз… Теперь народные избранники отдыхают от трудов тяжких – до сентября. Однако шанс, что они вдруг возжелают в кризис поработать на благо страны, хоть и маленький, но остается - перспективка внеочредной сессии по-прежнему маячит. А Ю.Мельник пока будет работать, хоть и «непрофессионал»?.. Правда в этой ситуации может сыграть роль психологический фактор. Трудиться ему должно быть непросто, зная, что кресло под ним шатается.

А вот опрошенных участников агрорынка в первую очередь интересует вопрос: «А кого предлагают на эту должность?». Но назвать кандидатуру возможного нового министра эксперты затрудняются. «За последние годы были разные кандидаты, которые появлялись неожиданно, которые имели или не имели опыт. Это политическое решение, тут не всегда учитываются профессиональные навыки», - заявил Л.Козаченко.

В одном эксперты сходятся - эту должность могут занять удобные кандидаты от коалиции.

Не подумайте, что Ю.Мельнику поют дифирамбы. Отнюдь нет. Просто надоело, что у нас политика крепко-накрепко переплетается с экономикой, что должности раздаются не по профессиональным заслугам, а по "политическому удобству", причем удобство это вылазит боком и отрасли, и стране.

Кто постарше, пожалуй, вспомнит, что раньше (при Союзе) должностные "прыжки" отдельных личностей в ущерб ДЕЛУ, по большому счету, не допускались и не приветствовались. Чиновник должен был пройти вертикаль снизу доверху, тратя годы и усилия на то, чтобы научиться управлять. Уже под конец 90-х молодой отечественный бизнес (нацеленный не на то, чтобы захапать и удрать, а на развитие себя и страны) потихоньку стал отказываться от неэффективной идеи привлекать "в дело" родственников/друзей/приятелей. Людей, безусловно милых, но непрофессиональных, а значит для бизнеса вредных.

Но, видимо, власть украинская не дошла еще до таких элементарных азов. Пока украинская верхушка радостно тыкает на министерские и прочие "верх" нужных, правильных и не больно-то профессиональных в данной конкретной отрасли людей. Результат? Если у руля любой отрасли поставить послушную, но неопытную "голову", и подсадить к ней толковую "шею", то будет очень просто "доить" экономику, сплавляя деньги из отраслей на цирковые выступления отечественного политикума... Вот только не задоили бы до смерти...

Лилия Коваль (УНИАН)