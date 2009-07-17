В Украине объемы производства ЛВП выросли до 22 млн. дал

Объемы производства в Украине водки и ликеро-водочных напитков в январе–июне 2009 года увеличились на 0,6 млн. дал, или на 1%, и составили 22 млн. дал.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ), переданном УНИАН.

Согласно сообщению, в частности производство водки увеличилось в первом полугодии т.г. на 45,8%.

В целом в январе–июне 2009 г. в Сводный бюджет от лицензирования производства спирта этилового, коньячного, плодового, алкогольных напитков и табачных изделий, экспорта, импорта и оптовой торговли спирта этилового, коньячного, плодового, оптовой и розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями поступило 355,6 млн. грн.

На сегодня действует 191,554 тыс. лицензий, в частности 335 лицензий на производство спирта и алкогольных напитков, 11 – на производство табачных изделий, 357 – на право оптовой торговли алкогольными напитками, 65 – на право оптовой торговли табачными изделиями, 3 – на право оптовой торговли спиртом этиловым, 99,868 тыс. – на право розничной торговли алкогольными напитками, 90,915 тыс. – на право розничной торговли табачными изделиями.

В течение января-июня налоговики провели 4627 проверок предприятий-производителей подакцизной продукции и предприятий, осуществляющих оптовую и розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями. В ходе проверок выявлено 4461 нарушение требований действующего законодательства. Применены финансовые санкции на общую сумму 7,444 млн. грн. Изъято из обращения алкогольных напитков на сумму 21,165 млн. грн. и табачных изделий – на 281,98 тыс. грн. Общая сумма изъятой продукции составляет 21 млн. 446,98 тыс. грн.

Также налоговики провели 1611 проверок работы уполномоченных представителей органов Государственной налоговой службы на контрольных постах спиртовых заводов и на акцизных складах предприятий–производителей ликеро-водочной продукции, по результатам которых выявлено 31 нарушение.