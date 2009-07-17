Производство подсолнечного масла на Херсонщине выросло

В Херсонской области в первом полугодии текущего года, по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, производство масла подсолнечного нерафинированного возросло в 2,41 раза – до 107,7 тыс. тонн.

Об корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области

По их данным, производство масла подсолнечного нерафинированного в июне т.г., по сравнению с майскими показателями, увеличилось на 3,7% и составило 18 тыс. 924 тонн.