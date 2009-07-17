Производство сельхозпродукции на Херсонщине выросло

В Херсонской области объемы производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств в течение первого полугодия 2009 года выросли на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, в сельхозпредприятиях области объемы производства за отчетный период увеличились на 9,9%, в хозяйствах населения – уменьшились на 2%.

В частности, объем производства продукции растениеводства по сравнению с аналогичным периодом 2008 года уменьшился на 1%, в том числе в хозяйствах населения – на 12,4%, тогда как в сельхозпредприятиях увеличился на 57,1%.

Объем производства продукции животноводства по сравнению с аналогичным периодом 2008 года увеличился на 1,3%, в том числе в хозяйствах населения – на 4,7%, тогда как в сельхозпредприятиях снизился на 10,6%.