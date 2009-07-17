Компания «Элит» намерена начать экспорт продукции

Компания «Элит», производитель мороженого (торговая марка «Ажур») планирует до конца года начать экспорт своей продукции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель Наблюдательного совета компании «Элит» Андрей СНЕЖКО.

«Мы в этом году завершим все стандартизации ИСО и ХАСТ, и не видим никаких ограничений по выходу нашей продукции на внешние рынки», - сказал он.

По словам А.СНЕЖКО, компания не стремится к одноразовым контрактам и одноразовым поставкам.

Он сообщил, что на сегодня компания проводит переговоры с рядом дистрибьюторов и партнеров для экспорта продукции на внешние рынки.

А.СНЕЖКО пояснил, что компания планирует выход на рынок СНГ и дальнего зарубежья, в том числе на европейский рынок. По его словам, первые поставки могут начаться в октябре после получения всех необходимых сертификатов.

Справка УНИАН. ООО «Элит» зарегистрировано в 2003 году и специализируется на производстве и реализации мороженого под торговой маркой «Ажур».

Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 150 наименований.