Приостановлено действие сертификатов

“Укрметртестстандарт” приостановил действие Сертификатов соответствия компаний HIPP и Humana на ряд продуктов детского питания, которые содержат пищевой крахмал и пшеничную муку.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили представители компаний и работники “Укрметртестстандарту” сегодня на совместной пресс-конференции, посвященной проблемным статьям Закона Украины “О детском питании”.

Начальник лаборатории сертификации пищевых продуктов ГП “Укрметртестстандарт” Татьяна ШАТАЕВА сообщила, что причиной отзыва сертификатов компаний HIPP и Humana стал протест Киевской городской прокуратуры с требованием выполнить статью 9 Закона Украины “О детском питании”, которая запрещает использование пищевого крахмала и пшеничной муки в продуктах детского питания. “У нас не было оснований аннулировать сертификат, но мы вынуждены были это сделать. Все через досадную ошибку в законе, но есть закон, его нужно выполнять”, - сказала она. По словам Т.ШАТАЕВОЙ, из 13 разновидностей продукции HіPP сертификаты отозваны для 6. В Humana ситуация еще хуже – из 53 наименований запрещено реализовать 36 видов продукции.

Директор ООО “HіPP Украина” Наталия СИНЕЛЬНИК заявила, что компания будет оспаривать решение “Укрметртестстандарту”, хотя понимает, что последние стали заложниками ситуации.

Представители пяти ведущих производителей продуктов детского питания (HIPP, Humana, Nestle, Semper и Hame ) совместно с экспертами Министерства здравоохранения заявляют, что причиной отзыва с 16 июля 2009 года из торговых сетей продуктов детского питания, которое содержит пищевой крахмал и пшеничную муку, является законодательная ошибка. Из-за которой, как утверждают производители, с полок украинских магазинов может исчезнуть до 60% продуктов детского питания.

Как отмечают эксперты, статья 9 действующего Закона Украины “О детском питании” вместо запрета использовать крахмал пищевой и муку пшеничную во время изготовления лишь мясных продуктов содержит запрет использовать эти составляющие во время производства всех продуктов детского питания.

Справка УНИАН. Закон Украины “О детском питании” вступил в действие с 1 января 2007 года. Статья 9 данного закона говорит: “Запрещается использование в производстве продуктов детского питания мяса механической обвалки, шкуры свиной, крахмала пищевого, муки пшеничной, гидратированных продуктов из сои и ее производных, а также смесей специй и пряностей, в состав которых входят незарегистрированные пищевые добавки”.