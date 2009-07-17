На Херсонщине выросло производство вина

В Херсонской области в первом полугодии 2009 г., по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, производство вина виноградного выросло в 1,47 раза – до 234,6 тыс. дал.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в июне т.г., по сравнению с июнем 2008 г., производство вина возросло в 1,94 раза, а по сравнению с маем т.г. – в 1,77 раза и составило 67,7 тыс. дал.

Также в облстате сообщили, что в первом полугодии т.г., по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, производство безалкогольных напитков и воды минеральной натуральной газированной в Херсонской области сократилось в целом на 56,5%.

В частности, за указанный период выпуск натуральной минеральной воды сократился на 40,6%. При этом ее производство в июне текущего года по отношению к майским показателям возросло на 70% - до 392,4 тыс. дал.

Выпуск безалкогольных напитков в январе-июне т.г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, сократился на 72,3% - до 102,4 тыс. дал. В то же время производство данной продукции в июне текущего года к майским показателям возросло на 82,4% - до 34,1 тыс. дал.