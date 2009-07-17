Индекс потребительских цен составил 100,3%

В Тернопольской области индекс потребительских цен в июне 2009 года составил 100,3%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Тернопольском областном управлении статистики.

Согласно сообщению, цены на продукты питания снизились на 0,2% за счет того, что фрукты подешевели на 1,6%, овощи – на 1,5%, масла и жиры – на 0,9%, другие продукты питания – на 0,4%, молоко, сыр и яйца, хлеб и хлебопродукты – на 0,3%, мясо и мясопродукты, рыба и продукты из рыбы – на 0,1%. В то же время подорожали сахар, джем, мед, шоколад и кондитерские изделия на 2,6%, безалкогольные напитки – на 0,8%. Больше всего выросли цены на сахар – на 5,8%.

Алкогольные напитки, табачные изделия подорожали на 8,2%. Цены на табачные изделия выросли на 13,1%, на алкогольные напитки – на 2,8%.

На транспорте цены выросли на 2,2% за счет подорожания топлива и масел на 9,2%.

В сфере связи цены выросли на 1,3%. Телефонные услуги подорожали на 1,7%.

В сфере образования цены выросли на 1,2% за счет повышения цен в дошкольном и начальном образовании на 9,5%.

Услуги ресторанов и гостиниц, цены на разные товары и услуги выросли на 0,3%. В то же время в сфере здравоохранения цены снизились на 2,6%. Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование подешевели на 5,1%. Цены на предметы домашнего потребления, бытовую технику снизились на 1,4%.

Тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 0,2%.

В сфере отдыха и культуры цены снизились на 0,2% за счет снижения цен на игры и игрушки на 3,0%, фото- и кинематографическое оборудование, оптические приборы – на 2,9%, оборудование для приема, записи и воспроизведения звука – на 2,6%. Цены на одежду и обувь остались без изменений.

Индекс цен производителей промышленной продукции в июне 2009 года составил 98,6%, за полугодие – 105,5%.