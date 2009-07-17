Поступления в Госбюджет от акцизного сбора выросли

В январе-июне 2009 г. налоговики перечислили в общий фонд Государственного бюджета акцизного сбора с произведенных в Украине товаров на сумму 5,484 млрд. грн., что на 1,987 млрд. грн. или на 56,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины, переданном агентству УНИАН.

В частности, в январе-июне 2009 г. сумма акцизного сбора с произведенных табачных изделий составила 3,025 млрд. грн., что в 2,3 раза больше по сравнению с январем-июнем 2008 г.; ликероводочной продукции – 1,923 млрд. грн., что на 18% больше; винодельческой продукции – 147 млн. грн., что на 29% больше.

С ввезенных в Украину товаров (алкогольные напитки и табачные изделия) поступило 336 млн. грн. акцизного сбора, что в 2,5 раза больше, чем за первое полугодие 2008 г.