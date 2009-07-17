«Бердянские жатки» получили 1,4 млн. грн. убытка

ОАО «Бердянские жатки» (Бердянск, Запорожская обл.) за январь-июнь 2009 года получило чистый убыток 1,437 млн. грн., тогда как за аналогичный период 2008 года чистая прибыль предприятия составила 0,986 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении предприятия, опубликованном в интернет-издании ГКЦБФР.

В сообщении отмечается, что в январе-июне т.г. «Бердянские жатки» сократили чистый доход на 56,7% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 7,731 млн. грн., а также сократили валовой доход (выручку) от реализации на 56,9% – до 7,902 млн. грн.

Справка УНИАН. OАО «Бердянские жатки» – завод-производитель сельскохозяйственной техники для уборки зерновых и зернобобовых культур, а именно: жаток валковых семейства навесных и прицепных.

ОАО «Бердянские жатки» производит 7 базовых моделей зерновых жаток, платформы-подборщики, приспособления для уборки подсолнечника и их модификации.

2008 год «Бердянские жатки» завершили с чистой прибылью 0,837 млн. грн., тогда как за 2007 год чистый убыток предприятия составил 1,197 млн. грн.