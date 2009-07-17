В Херсонской области цены на зерно были ниже прошлогодних

В Херсонской области средние закупочные цены на зерно в 1-м полугодии 2009 г. были ниже на 27,2% чем год назад, в июне – на 13,6% ниже, чем в июне прошлого года.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в частности, средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия, в 1-м полугодии 2009 г. составляла 876,9 грн. за тонну (в январе-июне 2008 г. – 1204,8 грн. за тонну ), из них на пшеницу – 934,3 грн./т (1204,1 грн. за т), на ячмень – 785 грн./т (1035,1 грн. за т).

В июне текущего года сельхозпредприятия покупали зерновые культуры в среднем на 13,6% дешевле, чем год назад - по 927,4 грн./т (в июне 2008 г. – 1073,5 грн./т ), из них на пшеницу - 998,0 грн./т (1069,1 грн. за т ), ячмень - 714,7 грн./т (1031,5 грн. за т).