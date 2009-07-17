В Херсонской области поголовье КРС сократилось

В Херсонской области в первом полугодии текущего года во всех категориях хозяйств состоялось сокращение численности поголовья крупного рогатого скота (КРС) на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличение поголовье свиней на 7,2%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согалсно сообщению, в частности, поголовье коров сократилось на 2,5%, овец и коз – на 3,1%, птицы – на 0,5%.

На 1 июля т.г. в области насчитывалось 153,7 тыс. голов крупного рогатого скота, в том числе 86,5 тыс. коров, 218,7 тыс. свиней, 83,9 тыс. овец и коз и 5 млн. 876,3 тыс. голов птицы.

Численность поголовья крупного рогатого скота в сельскохозяйственных предприятиях области сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,2%, в том числе коров – на 3%, птицы – на 19,6%. В то же время поголовье свиней увеличилось на 15,8%, овец и коз – на 9,8%.

В хозяйствах населения поголовье крупного рогатого скота сократилось на 8,1%, в том числе коров – на 2,4%, овец и коз – на 8,2%, при этом численность свиней увеличилась на 2,6%, птицы – на 5,6%.

В хозяйствах населения области в отчетный период содержались 88,3% (в 2008 г. – 88,8%) общей численности крупного рогатого скота, в том числе коров – 92,5% (в 2008 г. – 92,4%), свиней – 62,1% (в 2008 г. – 65%), овец и коз – 67,9% (в 2008 г. – 71,7%), птицы всех видов – 80,6% (в 2008 г. – 76%).