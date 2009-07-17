В Днепропетровской области ранние зерновые убраны с 46% площадей

На сегодняшний день в Днепропетровской области ранние зерновые культуры убраны с 395 тыс. га, что составляет 46% общей площади (911,8 тыс. га).

Об этом УНИАН сообщили в управлении агропромышленного развития Днепропетровской облгосадминистрации.

Намолочено 1,113 млн. тонн зерна при средней урожайности 28,4 центнера/га.

Озимой пшеницы намолочено 802 тыс. тонн при средней урожайности 29 ц/га.

Озимого и ярового ячменя намолочено 299 тыс. тонн при урожайности 27,3 ц/га.

Также убрано две трети площадей под горохом. С площади 6,1 тыс. га намолочено 10,5 тыс. тонн гороха при урожайности 17,1 ц/га.

На уборке ранних зерновых культур в Днепропетровской области задействовано 3,4 тыс. зерноуборочных комбайнов, более 1,5 тыс. жаток, 16,4 тыс. тракторов.

План закупок зерновых в Аграрный фонд по Днепропетровской области составляет 77 тыс. тонн. Сельхозпредприятия региона заявили к продаже 138,2 тыс. тонн.

Биржевые цены на пшеницу 3-го класса составляют 1,128 тыс. грн.-1,3 тыс. грн./тонна.