ЕС-27 снизил производство биодизеля

По сообщениям операторов рынка, производство биодизеля в странах ЕС-27 развивается недостаточно быстро для того, чтобы достичь заявленной цели - заменить десятую часть транспортного топлива к 2020 году. Объем биодизельного производства в Европе в прошлом году увеличился на 35,7% - до 7,7 млн. тонн, главным образом за счет Франции, где производство данной продукции выросло вдвое.

Между тем, ведущие европейские производители - Германия и Австрия - сократили объем выпуска биотоплива. Снижение темпов производства биодизельной продукции в значительной мере было обусловлено ростом цен на продовольствие, что подтолкнуло европейских производителей к выращиванию зерновых культур в ущерб производству сырья для биодизеля.

Напомним, основным сырьем для производства биодизеля в Европе является рапс, в то время как американская биотопливная промышленность использует для этих целей соевые бобы.

По предварительным оценкам к 2020 г. потребности Европейского сообщества в биодизеле составят 33 млн. тонн, переадет АПК-Информ.