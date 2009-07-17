«Элит» (ТМ "Ажур") запустила завод по производству мороженого

Черкасская область. Компания «Элит» (торговая марка «Ажур») запустила завод по производству мороженого в городе Смела Черкасской области проектной мощностью 150 тонн продукции в сутки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель наблюдательного совета компании Андрей СНЕЖКО.

По его словам, инвестиции в строительство завода составили более 200 млн. грн., в том числе свыше 50 млн. грн. – в строительство логистического центра категории А. В строительство завода были инвестированы как собственные средства компании, так и заемные – кредиты украинских банков.

По данным А.СНЕЖКО, срок окупаемости завода по оптимистическим прогнозам составляет 5 лет, по пессимистическим – 7 лет.

По его мнению, толчком к строительству завода стала нехватка производственных мощностей.

А.СНЕЖКО сообщил, что компания имеет производственные мощности в Луцке и в Крыму общей мощностью 60 тонн продукции в сутки.

Относительно логистического центра А.СНЕЖКО сообщил, что площадь основного склада составляет 6,5 тыс. кв. м и рассчитана на одновременное хранение продукции в количестве 10 тысяч паллетомест.

А.СНЕЖКО отметил, что выход завода на проектную мощность запланирован в 2010 году. При этом, по его словам, в связи с запуском нового предприятия устаревшие мощности будут закрыты. На сегодняшний день уже закрыто одесское предприятие «Черноморочка» и планируется закрыть предприятие «Троянда» в Луцке. При этом А.СНЕЖКО подчеркнул, что 80-90% персонала этих предприятий переехало в Смелу.

По данным председателя набсовета, в 2009 году компания «Элит» планирует произвести 13-14 тыс. тонн продукции, тогда как в 2008 году объем производства составил 11,3 тыс. тонн.

Справка УНИАН. ООО «Элит» зарегистрировано в 2003 году и специализируется на производстве и реализации мороженого под торговой маркой «Ажур». Ассортимент выпускаемой продукции составляет около 150 наименований.