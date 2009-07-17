ТМ «Спелая» расширила ассортиментную линейку новым вкусом Лимончелло. Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что Лимончелло - традиционный итальянский напиток. Настоящую лимончеллу делают из лимонов Сорренто, с побережья Амальфи, и это практически алкогольный лимонад. Как отметили в компании, Лимончелло "отлично подходит для восстановления вкуса между блюдами и после обеда". В летний период подают охлажденной.

Компания «ПетРус» начала производство нового напитка в средине июня. Продукт производится на Золотоношском ЛВЗ «Златогор», входящем в группу компаний «ПетРус». Объем производства запланирован на уровне 100 тыс. бутылок в месяц.

Справка УНИАН. Группа компаний «ПетРус» - предприятие частной формы собственности, которое объединяет группу торгово-промышленных компаний разных сфер бизнеса: производства алкогольных напитков, кондитерских и бисквитных изделий, сельскохозяйственной продукции, таможенно-складских услуг, дистрибуции ликеро-водочных изделий, косметики, продуктов питания, транспортных средств, инвестиционных проектов в сфере строительства коммерческой и жилищной недвижимости.

Группа компаний «ПетРус» представляет известные в Украине и мире торговые марки: ТМ «Горілочка», ТМ «Златогор», ТМ «Status» Горілка, ТМ «Графська», ТМ «Кришталева буковина», ТМ «Ретро Водка», ТМ «Чекушка», ТМ «Горілочка домашня», ТМ «Кропива», ТМ «Графський» Коньяк ***, ТМ «Давній Рецепт», ТМ «Спелая» Сладкие настойки, ТМ «Сладкая», ТМ «Квітуча Долина».

Группа компаний „Петрус ” объединяет: в ликеро-водочной отрасли – ООО Золотонношский ЛВЗ „Златогор”, ДП Уманский ЛВЗ, ООО «Златогор» Лужанский ЛВЗ, ДП Писаревский спиртзавод, ЗАО Кременчугский ЛВЗ.