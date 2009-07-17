В Винницкой области производство кондитерских изделий выросло

В Винницкой области производство кондитерских изделий в январе-июне 2009 года увеличилось на 45,7%, или 7,882 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 25,129 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

По его словам, увеличение производства кондитерских изделий за отчетный период состоялось благодаря расширению ассортимента продукции и росту спроса на кондитерские изделия.

В.ЧЕРНИЙ отметил, что в июне т.г. производство кондитерских изделий предприятиями Винницкой области увеличилось на 84%, или 1,6 тыс. тонн, по сравнению с июнем 2008 года – до 3,505 тыс. тонн. По сравнению с маем производство кондитерских изделий в июне 2009 года возросло на 19,13%, или 0,829 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen, и компания «Винницкая конфетка». В целом производством кондитерских изделий в Винницкой области занимаются три предприятия.