Поступления акцизного сбора в Крыму выросли на 3,7 млн. грн.

В бюджет Крыма в первом полугодии 2009 года поступило 3 млн. 997,6 тыс. грн. акцизного сбора от реализации ликеро-водочной продукции, что на 3,7 млн. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации Украины в АРК.

Согласно сообщению, в январе-июне т.г. производители табачных изделий уплатили 1 млн. 616,5 тыс. грн. акцизного сбора, что на 708,1 тыс. грн. больше уровня прошлого года.

Акцизный сбор с ввезенных на территорию Крыма алкогольных напитков в первом полугодии составил 439,2 тыс. грн., что на 250,8 тыс. грн. больше, чем за аналогичный период прошлого года.