В бюджет АРК в июне поступило 3,3 млн. грн. платы за лицензии

В июне 2009 г. в местный бюджет Автономной Республики Крым собрано 3315 тыс. грн. платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, что на 435 тыс. грн. больше, чем в июне 2008 г..

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной налоговой администрации Украины в АРК.

В Государственный бюджет в июне 2009 г. поступило платы за лицензии на производство, экспорт, импорт, оптовую торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями 1002 тыс. грн., реализовано 9,08 млн. штук акцизных марок на сумму акцизного сбора свыше 7 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в мае поступления платы за лицензии на право розничной торговли алкогольными и табачными изделиями в бюджет АРК составили 2,7 млн. грн., за январь-апрель - 11,4 млн. грн.