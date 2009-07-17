НБУ: позитивная динамика сельхозпроизводства сохраняется

В Украине сохраняется позитивная динамика сельскохозяйственного производства – за 6 месяцев текущего года рост составил 2,6%.

Такая оценка Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины содержится в пресс-релизе НБУ, переданном УНИАН.

В документе отмечается, что высокими темпами увеличиваются объемы производства в сельскохозяйственных предприятиях, а в хозяйствах населения, наоборот, наблюдается падение производства.

По мнению специалистов департамента Нацбанка, такая динамика обусловлена принятием норм специального режима налогообложения сельхозпредприятий, что также предусматривает предоставление определенных дотаций аграриям.

Как сообщал УНИАН, 17 июня т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О налоге на добавленную стоимость» (о применении норм специального режима налогообложения для сельхозтоваропроизводителей при реализации собственной продукции).

Верховная Рада приняла данный закон 21 мая.

Внесенные изменения позволяют регистрироваться субъектами специального режима налогообложения НДС в сфере сельского, лесного хозяйства и рыболовства тем сельхозпредприятиям, которые, не имея собственных или арендованных производственных мощностей, перерабатывают (обрабатывают) сельскохозяйственное сырье на давальческих условиях и поставляют (реализуют) сельскохозяйственные товары (услуги), а также дают право сельхозпредприятиям получать дотации за всю продукцию переработки скота в живом весе.