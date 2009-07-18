Завтра на западе Украины грозы и град

Завтра в западных областях Украины ожидаются грозовые дожди (местами сильные ливни), при грозах шквалы 17-22 м/с, в отдельных районах град.

Температура ночью 15-20°, днем 24-29°, в Закарпатье и Прикарпатье 20-25°, в Карпатах на протяжении суток 12-17°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории - без осадков, лишь местами в Крыму, а во второй половине дня в воскресенье и в северных областях кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 29-34°, в южных, восточных и Днепропетровской областях 33-38°. Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области в воскресенье во второй половине дня ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе шквалистое усиление ветра 17-22 м/с. Температура ночью 19-24°, днем 29-34°. В Киеве температура ночью 20-22°, днем 31-33°.