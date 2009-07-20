В Узбекистане уже собрано 6,61 млн. тонн зерна

В Узбекистане впервые в истории сельского хозяйства страны собрано 6,61 млн. тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Урожайность на орошаемых землях по сравнению с прошлым годом увеличилась в среднем на 2 ц/га и составила 50 ц/га. В ряде областей этот показатель превысил 53-62 ц/га.

Согласно официальным данным, более 3,8 млн. тонн зерна, то есть более половины всего собранного урожая, оставлено непосредственно в распоряжении фермерских хозяйств и населения.

По словам президент РУ Ислама Каримова, "достижение Узбекистаном зерновой независимости и ежегодная динамика роста объемов заготовок зерна в стране позволяют не только в полной мере обеспечить потребности населения и народного хозяйства, но и экспортировать выращенную продукцию, что имеет не только экономическое, но и политико-стратегическое значение".

"Завершая нынешний зерновой сезон, мы должны думать о закладке основы будущего урожая, для чего необходимо и дальше повышать культуру земледелия, последовательно продолжать начатую работу по выведению высокоурожайных сортов пшеницы, повышению качества и потребительских свойств зерна, эффективно используя при этом достижения науки", - говорится в поздравлении президента зерноводам Узбекистана, передает АПК-Информ.