Латвия знизит закупочные цены на зерно
10:20, 20 июля 2009Агро
1
Перспективы на урожай хорошие
В этом году цены на зерно будут ниже, чем в прошлом, сообщил генеральный директор Rīgas Dzirnavnieks Сандис Янсонс.
Он указал, что на этой неделе пока не известны точные закупочные цены. Однако на них может повлиять ситуация на мировых рынках, а также погодные условия в Латвии. Rīgas dzirnavnieks опубликует свои закупочные цены 26 июля.
«Этим летом урожай зерновых будет в целом хорошим. Сейчас поля ржи и озимой пшеницы выглядят очень многообещающе как в качественном аспекте, так и относительно объема урожая», - указал С.Янсонс, передает «Агро Перспектива».
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter