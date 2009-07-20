Латвия знизит закупочные цены на зерно

В этом году цены на зерно будут ниже, чем в прошлом, сообщил генеральный директор Rīgas Dzirnavnieks Сандис Янсонс.

Он указал, что на этой неделе пока не известны точные закупочные цены. Однако на них может повлиять ситуация на мировых рынках, а также погодные условия в Латвии. Rīgas dzirnavnieks опубликует свои закупочные цены 26 июля.

«Этим летом урожай зерновых будет в целом хорошим. Сейчас поля ржи и озимой пшеницы выглядят очень многообещающе как в качественном аспекте, так и относительно объема урожая», - указал С.Янсонс, передает «Агро Перспектива».