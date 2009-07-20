В США спекулянты вновь «помогают» рынку пшеницы

В отсутствие фундаментальных факторов поддержки, рынки пшеницы США наблюдали за рынками кукурузы и сои-бобов, на которых произошла повышательная коррекция. Кроме того, помогает и активность спекулятивных фондов, которые закупили в Чикаго около 3 тыс. контрактов мягкой пшеницы SRW, передает «Агро Перспектива».

Ближайшие сентябрьские котировки фьючерсов американской пшеницы выросли:

мягкая пшеница SRW в Чикаго на 3,12 долл. - до 199,06 долл/тонна,

твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на 2,57 долл. - до 208,15 долл./тонна,

твердая пшеница HRS в Миннеаполисе на 0,46 долл. - до 226,43 долл./тонна.