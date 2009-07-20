В Херсонской области производство кисломолочных продуктов выросло на 34%

В Херсонской области в І полугодии текущего года производство сыров свежих неферментированных и кисломолочных продуктов возросло суммарно на 34%, в сравнении с аналогичным показателем прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области

В частности, производство сыров свежих неферментированных и кисломолочных за указанный период текущего года возросло на 34,4% - до 125 тонн.

На 76,6% увеличилось за данный период производство кисломолочных продуктов – до 13 тыс. 571 т. Производство сыров жирных за полугодие сократилось на 9% - до 8 тыс. 331 т.

В то же время, производство указанных продуктов в июне текущего года относительно майских показателей сократилось на 45,9%, 12% и 6,6%, соответственно.