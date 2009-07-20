Россия сокращает импорт сахара-сырца

В 2009 год Россия вошла с рекордными за последние двадцать лет запасами сахара - 2,96 млн тонн по сравнению с 2,70 млн тонн на конец 2007 года. Их вместе с сахаром нового урожая хватит на три квартала вперед. Это и стало одной из причин отказа от импорта. Если в прошлые годы в июле в Россию ввозили до 300 - 520 тыс. тонн тростникового «полуфабриката», импорт текущего месяца, по данным ИКАР, чуть превысит 200 тыс. тонн. В целом же за январь-август по сравнению с тем же периодом прошлого года ожидается сокращение поставок сырца на 660 тысяч тонн.

Вторая причина сокращения импорта - это, по версии Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), высокая себестоимость сырцового сахара в связи с растущими мировыми ценами (в пересчете - 25 руб./кг). Кроме того, в России сократилось промышленное потребление сахара (сладкого покупать стали меньше).

Между прочим, сахар на розничном рынке является абсолютным лидером роста цен с начала нынешнего года. Цена на рафинад выросла на 28,3%. Больше, чем, например, на чай, которого в России не производят вовсе.

Эксперты старательно обходят вниманием тот факт, что на зиму правительство РФ вводило повышенные сезонные пошлины на сырец с тем, чтобы защитить отечественных производителей. Однако от мороза меры таможенно-тарифного регулирования не спасают, передает "Агро Перспектива".