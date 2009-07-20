"Roshen" сократил реализацию продукции на 17%

Кондитерская корпорация "Roshen" за первое полугодие 2009 года реализовала продукции на сумму порядка 330 млн. долл. США, что на 17% или на 67,590 млн. дол. Меньше, чем за аналогичный период 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН в сообщили в пресс-службе корпорации.

Согласно сообщению, общий объем производства кондитерской продукции в первом полугодии 2009 года, не изменился, по сравнению с первым полугодием 2008 года, и составил 180 тыс. тонн.

В частности, производство продукции украинских фабрик КК«Roshen», как и в первом полугодии прошлого года, составило 118 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, Кондитерская корпорация "Roshen" за І квартала 2009 года реализовала продукции на сумму порядка 153 млн. долл. США, что на 18% меньше аналогичного показателя 2008 г.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация „Roshen” владеет Киевской, Винницкой, Кременчугской и Мариупольской кондфабриками в Украине, а также Липецкой кондфабрикой "Ликонф" в России и Клайпедской кондфабрикой «Klaipedos konditerija» в Литве. Ассортимент продукции начисляет более 200 видов конфет, шоколада, карамели, печенья, вафель, мармелада и тортов при общем объеме производства 350 тысяч тон в год. За 2008 год „Roshen" увеличила реализацию собственной продукции на 31% или на 201,145 млн. долл., в сравнении с показателем 2007 года, - до 850 млн. долл. Доля производства корпорации „Roshen” на украинском рынке составляет 25%.