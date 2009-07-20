ТГ «Таргет» заявляет о рейдерской атаке со стороны Харьковской ОГА

Торговая группа «Таргет» заявляет о рейдерской атаке на сеть супермаркетов Харькова со стороны Харьковской областной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель Торговой группы «Таргет» Владислав ПРОТАС сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на протяжении последних двух месяцев собственникам ООО «Идалия», которая входит в ТГ «Таргет» и владеет гипермаркетом «Таргет» на Московском проспекте, 257 в Харькове торговой площадью 15 тыс. кв.м, начали поступать «предложения угрожающего характера» от людей, которые представлялись доверенными лицами компаний, афилированных с предприятиями чиновников Харьковской обладминистрации, о передаче части корпоративных прав третьему лицу.

В.ПРОТАС сообщил, что 15 июля т.г. на один из объектов сети прибыла группа людей, которые требовали подписать договор о продаже 25% корпоративных прав ООО «Идалия» за 6,3 тыс. грн., а в случае отказа угрожали, что хозяйственная деятельность объектов сети будет парализована.

По словам руководителя ТГ «Таргет», после отказа подписать договор о передаче корпоративных прав, который был уже засвидетельствован частным нотариусом, с 10.00 16 июля на объектах ТГ «Таргет» начались внеплановые проверки со стороны контролирующих органов, которых сопровождали представители правоохранительных органов. В частности, за 16-17 июля на объектах сети было проведено 44 проверки со стороны различных контролирующих органов.

При этом 16 июля около 14.00 на более 10 объектах торговой группы была отключена электроэнергия.

По данным В.ПРОТАСА, основанием для проведения внеплановых проверок послужило поручение руководства Харьковской области.

Руководитель ТГ «Таргет» считает незаконными проверки, поскольку об их проведении компанию не поставили в известность. При этом постановление Кабмина №502 в связи с кризисом запрещает проведение внеплановых проверок до 31 декабря 2010 года.

В.ПРОТАС заявил, что ТГ «Таргет» будет бороться с действиями, которые носят характер рейдерского захвата. Он обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, главе Верховной Рады Владимиру ЛИТВИНУ, руководителям Генпрокуратуры, МВД, СБУ, парламентских комитетов с просьбой защитить бизнес и оградить от рейдерства объекты ТГ «Таргет».

В свою очередь генеральный директор Украинской торгово-промышленной конфедерации (УТПК) Владимир ДЕМЧАК отметил, что конфедерация не будет спокойно смотреть на то, что происходит в Харьковской области. Он заявил, что УТПК будет инициировать ряд мер, обращаться к органам власти и правоохранительным органам для того, чтобы не допустить неправовые действия по отношению к группе «Таргет».