Завтра дожди ожидаются на Левобережье и в Крыму

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. На Левобережье и в Крыму кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни, град, шквалы 15-20 м/с. На остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°; в южной и восточной части - ночью 18-23°, днем 25-30°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 11-16°.

В Киевской области во вторник осадки не ожидаются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 23-25°.