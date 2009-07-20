Литвин предлагает заняться вопросом реализации урожая

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН предлагает на внеочередной сессии парламента, запланированной на 24 июля, рассмотреть вопрос реализации нынешнего урожая, который является более болезненным и актуальным, чем вопросы, предлагаемые для рассмотрения инициаторами этой сессии.

Об этом В.ЛИТВИН сказал в ходе рабочей поездки в Запорожскую область, сообщили УНИАН в пресс-службе ВР.

Общаясь с жителями г. Токмак, председатель ВР ответил на вопросы относительно проблем, связанных с медицинским обслуживанием, газификацией населенных пунктов, реализацией урожая аграриями и др.

В.ЛИТВИН выразил удивление выступлением Президента перед его восхождением на Говерлу: «До того, по словам главы государства, с экономикой в стране было все плохо, а здесь он рассказал, что у нас все возросло в четыре раза, и даже рождаемость детей стала на 20% больше. Возникает вопрос: почему в то же время вымирают села, закрываются предприятия и увеличивается количество потерявших работу?».

Руководитель парламента напомнил, что несколько дней назад предлагал руководителям государства собраться для откровенного разговора о том, что в действительности происходит в Украине, и какими путями нужно выходить из кризисного состояния. «Ведь даже, если брать Запорожскую область, производство в ней упало на 39%», - отметил В.ЛИТВИН. Но, по его словам, «сегодня все хотят быть в оппозиции - и Президент, и премьер-министр, и председатель крупнейшей фракции в парламенте». «В то же время я спрашиваю - кто будет работать»? - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Председатель ВР заявил, что «предложений, направленных на примирение лидеров государства», он делать не будет. «Это почему-то воспринимается как слабость», - заметил он. По его словам, «это стало, кроме всего прочего, еще одним дополнительным фактором того, что он будет принимать участие в президентских выборах».

Отвечая на вопрос о низких ценах, по которым сельхозпроизводители вынуждены продавать свой урожай, В.ЛИТВИН подчеркнул, что эта проблема является одной из важнейших, которую попытаются решить представители его фракции и он сам: «Нужно изыскать возможности для увеличения Аграрного фонда, за средства которого государство должно выкупать у крестьян зерно по тем ценам, которые являются средними в мире».

«Государство должно выступать главным зернотрейдером, и не позволять забирать из-под комбайна урожай за бесценок», - подчеркнул председатель Верховной Рады Украины. Он заявил, что на внеочередной сессии Верховной Рады Украины, запланированной на пятницу, будет требовать рассмотреть этот вопрос, который, по его словам, «является более болезненным и актуальным, чем те, которые предлагают для рассмотрения парламенту инициаторы этой сессии».