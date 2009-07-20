Ливия намерена как можно быстрее начать сотрудничество с Украиной в сфере сельского хозяйства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе заседания украинско-ливийской комиссии по сотрудничеству заявил премьер-министр Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ.

«Что касается сферы сельского хозяйства, мы не раз обсуждали этот вопрос, но, к сожалению, мы так и не начали практическую реализацию этого проекта», - сказал премьер Ливии.

При этом он высказал надежду, что после сегодняшнего заседания конкретная работа в этом направлении все же начнется, и будет создана совместная компания для работы в направлении сельского хозяйства.

В свою очередь, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отметила готовность Украины к реализации совместного проекта.

Как сообщал УНИАН, Ливия многократно высказывала заинтересованность в выращивании в Украине сельскохозяйственной продукции, в первую очередь пшеницы, и инвестировании в аграрное производство значительных средств. В частности, Ливия в рамках достигнутых соглашений обращалась к руководству Украины с просьбой предоставить в аренду сельскохозяйственные земли – около 100 тыс. га – под выращивание пшеницы для потребностей Ливии и стран африканского континента. Проект тормозился 5 лет, а во время официального визита премьер-министра Украины началась его реализация. В конце мая текущего года во время визита премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО в Ливию стороны подтвердили намерения по его реализации.