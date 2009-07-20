Подпольные цеха "стараются" не оставить киевлян голодными (фото)

Не является секретом, что в погоне за неконтролированными прибылями некоторые бизнесмены нелегально ввозят в Украину товары сомнительного качества, в частности продукты питания, которые запрещены для потребления в развитых странах. В ходе оперативных мероприятий столичные налоговики достаточно часто обнаруживают подобные правонарушения.

Днями работники управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Киеве обнаружили цех по производству продуктов питания, а именно – соленной рыбы.

Технология изготовления, которую наладила 38-летняя киевлянка, была сверхпростой. Наемные работницы в антисанитарных условиях в огромных грязных ваннах засаливали разные виды рыбы. В частности, селедку и хамсу. Рыбка закупалась на продуктовых базах свежезамороженная, а продавалась уже соленой на рынке вблизи метро Дарница. Да и собственно сам подпольный цех находился неподалеку, на улице Магнитогорской.

При проверке сотрудники налоговой милиции, конечно, у «бизнесвумен» не нашли документов и разрешения на такую деятельность, да и налоги подпольщица платить не собиралась.

Несколько сотен килограммов опасной рыбы и оборудование подпольного цеха изъято. А это значит, что сомнительная рыбка уже не поступит в продажу.

Арсен Макаров, пресс-служба УНМ ГНА в г. Киев