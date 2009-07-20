Росстат: производство сельхозпродукции в РФ в I полугодии выросло на 0,9%

Производство сельхозпродукции в РФ в первом полугодии выросло на 0,9% и составило в денежном выражении почти 670 миллиардов рублей. Как передают РИА-Новости, сообщает в понедельник Федеральная служба госстатистики (Росстат).

"Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские хозяйства, население) в июне 2009 года в действующих ценах, по расчетам, составил 151,1 миллиарда рублей, в первом полугодии - 669,8 миллиарда рублей", - говорится в оперативном докладе ведомства.

При этом в июне сельхозпроизводство выросло на 0,2% по сравнению с июнем 2008 года, а во втором квартале - на 0,3%. Под урожай текущего года в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, зерновые и зернобобовые культуры посеяны на площади 47,9 миллиона гектаров. Под подсолнечник засеяно 6,2 миллиона гектаров, сахарную свеклу (фабричную) - 0,8 миллиона гектаров, картофель - 2,2 миллиона гектаров, овощи - 0,6 миллиона гектаров. Посевы зерновых и зернобобовых культур увеличились по сравнению с предыдущим годом на 1 миллион гектаров (на 2,1%), из них посевы пшеницы - на 2,1 миллиона гектаров (на 7,8%). Сахарной свеклы (фабричной), картофеля и овощей посеяно больше на 0,4%, 4,5% и 1,8% соответственно. Площади подсолнечника сократились на 0,2%. Росстат отмечает, что готовность сельскохозяйственной техники к уборочным работам на 1 июля оказалась несколько выше, чем в прошлом году, а заготовка кормов - почти на уровне прошлого года.

На конец июня поголовье крупного рогатого скота в России составляло 22,2 миллиона голов, что на 2,3% меньше по сравнению с аналогичной датой предыдущего года. Поголовье коров составило 9,2 миллиона (снижение на 2,4%), свиней - 18,3 миллиона (рост на 5,2%), овец и коз - 24,7 миллиона голов (рост на 2,3%). На хозяйства населения приходилось 49,3% поголовья крупного рогатого скота, 39,5% свиней, 49,9% овец и коз. Росстат сообщает, что в первом полугодии в России выросло производство скота и птицы на убой (в живом весе) на 5,9% - до 4,1 миллиона тонн, сократилось на 0,5% производство молока - до 16 миллионов тонн, выросло производство яиц на 4% - до 19,5 миллиарда штук.