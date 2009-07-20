В Херсоне объем реализации сельхозпродукции сократился

Херсон. 20 июля. УНИАН. В Херсоне в І полугодии текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, продажа сельскохозяйственной продукции на рынках снизилась на 7,4% при росте цен на 30,7%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области

В частности, продукты животноводства подорожали на 33,5%, а их продажа снизилась на 6,7%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,4%, при росте цен на 3,3%.

За счет организованных рынков по продаже сельхозпродукции в области в целом в первом полугодии текущего года было обеспечено 3,4% общего объема продажи потребительских товаров.