В Херсоне объем реализации сельхозпродукции сократился
18:18, 20 июля 2009Агро
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В І полугодии на 7,4%
Херсон. 20 июля. УНИАН. В Херсоне в І полугодии текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2008 года, продажа сельскохозяйственной продукции на рынках снизилась на 7,4% при росте цен на 30,7%.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области
В частности, продукты животноводства подорожали на 33,5%, а их продажа снизилась на 6,7%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 7,4%, при росте цен на 3,3%.
За счет организованных рынков по продаже сельхозпродукции в области в целом в первом полугодии текущего года было обеспечено 3,4% общего объема продажи потребительских товаров.
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