В Херсонской области запасы кормов превысили прошлогодние

В Херсонской области запасы кормов на 1 июля текущего года превысили запасы на 1 июля 2008 года в 1,9 раза, запасено 222,2 тыс. ц кормовых единиц.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В расчете на 1 условную голову крупного рогатого скота приходилось по 3,5 ц к. ед. кормов всех видов, в т.ч. концентрированных – по 1,5 ц к.ед. (в прошлом году показатели составляли, соответственно, 1,8 ц к.ед. и 0,7 ц к.ед.).