В Херсонской области запасено 260,6 тыс. тонн зерна

В Херсонской области запасы зерна на сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, которые осуществляют хранение и переработку зерновых культур, на 1 июля текущего года превысили запасы прошлого года в 1,7 раза – запасено 260,62 тыс. т.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

В частности, пшеницы запасено в 1,8 раз больше, чем на 1 июля 2008 г. – 161,1 тыс. т.

Из общего количества зерна, непосредственно у аграрных предприятий на указанную дату было в наличии 90,5 тыс. т зерна (в 2 раза больше аналогичного показателя 2008 г.), в том числе 33,7 тыс. т пшеницы (в 1,6 раза больше).

Предприятия, хранящие и перерабатывающие зерно, имели в наличии 170,1 тыс. т зерна, из них на хранении – 124,6 тыс. т.