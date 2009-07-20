Ющенко требует от Кабмина улучшения ситуации в АПК

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО чрезвычайно обеспокоен критическим состоянием дел на зерновом рынке и требует во время проведения выездного заседания Кабинета министров по вопросам АПК, объявленного на 23 июля, принять конкретные действенные меры для немедленного исправления ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве, и создать все условия, при которых сельхозпроизводители смогут качественно и эффективно собрать и реализовать свой урожай этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА.

“Глава государства надеется, что указанное заседание не превратится в пиар-акцию правительства", – передала позицию Президента его пресс-секретарь.

«Повторяется прошлогодняя ситуация, когда из-за непрофессионального руководства правительства в зерновом секторе страна не получила в бюджет свыше 2 млрд. грн.», – процитировала заявление В.ЮЩЕНКО его пресс-секретарь.

И.ВАННИКОВА отметила, что в этом году собранно более 12 млн. тонн зерна, однако вопрос эффективного функционирования прозрачного зернового рынка в Украине не решен. Так, цена пшеницы 3-го класса за две недели июля упала более чем на 100 грн. за тонну и сейчас в некоторых случаях составляет всего 850-900 грн. за тонну. Еще хуже ситуация с ячменем – за две недели цена упала почти на 200 грн. за тонну и составляет 450-500 грн.

«Это катастрофически по сравнению с прошлогодними ценами. Поскольку цена на зерно нынешнего урожая стремительно падает вниз, аграрии вынуждены за бесценок продавать свою продукцию», – передала позицию Президента И.ВАННИКОВА.

Она добавила, что до сих пор не способен выполнять свою функцию регулятора рынка сельхозпродукции Аграрный фонд.

«Сегодня он не обеспечен финансово. Объемы закупок мизерные и не влияют на ценовую ситуацию на зерновом рынке», – сказала пресс-секретарь В.ЮЩЕНКО.

Передавая оценки главы государства относительно правительственной аграрной политики, И.ВАННИКОВА указала на то, что правительство полностью провалило работу по внешним рынкам сбыта сельскохозяйственной продукции, новые рынки не осваиваются. Проблемными остаются вопросы финансирования других секторов АПК.

Комментируя финансовое состояние сельского хозяйства, И.ВАННИКОВА отметила, что за первое полугодие план ассигнований за счет общего фонда государственного бюджета на поддержку развития предприятий АПК выполнен на 78%. К тому же, объем предусмотренной в госбюджете на 2009 год поддержки аграриев в 2,6 раза меньше, чем в прошлом году. По сравнению с прошлым годом, на поддержку животноводства и растениеводства предусмотрено средств в 5,4 раза меньше, чем в прошлом году, на удешевление кредитов – в 3,5 раза меньше. Расчетная потребность в бюджетных средствах для удешевления кредитов, полученных в 2006-2008 годах, составляет около 1,5 млрд. грн., а бюджетом предусмотрено всего 300 млн. грн.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, средства Стабилизационного фонда на поддержку отрасли на протяжении первого полугодия в этом году не выделены. Остается высокой задолженность по возвращению налога на добавленную стоимость экспортерам аграрной продукции, что негативно отражается на закупочных ценах для аграриев. Сумма общей задолженности этого налога составляет свыше 2 млрд. грн.

«Глава государства считает, что ухудшение состояния отрасли произошло в связи с невыполнением правительством ряда его задач, предусмотренных, в частности, указами Президента Украины от 18 сентября 2007 года № 890 «О некоторых мерах по развитию рынка зерна» и от 29 мая 2009 года № 378 «О некоторых мерах по улучшению финансового состояния аграрного сектора экономики и развития животноводства», – сказала пресс-секретарь.

По ее словам, не лучше состояние дел в животноводческом секторе. Практически к уничтожению отечественного животноводства может привести правительственная политика по стимулированию импорта мясной продукции. На протяжении 2008 года импортировано 512 тыс. тонн низкосортного мяса и мясопродуктов, что составляет четвертую часть от объемов внутреннего потребления. За первое полугодие этого года импортировано еще 212 тыс. тонн такой продукции, что на треть больше, чем за первое полугодие прошлого года.

Как следствие, сказала И.ВАННИКОВА, на протяжении последних двух лет численность поголовья крупного рогатого скота сократилось на 1 млн. голов (или на 15%), в том числе коров – на 455 тыс. голов (или на 14%), поголовья свиней сократилось почти на 1,3 млн. голов (или на 15%).

«Президент подчеркивает, что периодические успокоения сельхозпроизводителей Украины обещаниями и показательными заседаниями Кабинета министров, с принятием десятков постановлений, так и остаются обещаниями на бумаге. 80% своих обязательств перед крестьянами правительство не выполнило», – сказала И.ВАННИКОВА.

Поэтому, сообщила она, Президент в который раз обращает внимание правительства на сложную и тревожную ситуацию как на рынке зерна, так и сельхозпроизводства в целом.