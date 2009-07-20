В Винницкой области сократилось производство хлеба

В январе-июне 2009 года производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось на 10,3% или 3,649 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 31,85 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

В июне текущего года по сравнению с июнем 2008 года производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось 12,64% или 0,801 тыс. тонн – до 5,537 тыс. тонн. По сравнению с маем этого года в июне производство хлебобулочных изделий сократилось на 2,14% или на 0,121 тыс. тонн.

Наибольшее сокращение производства хлебобулочных изделий в июне состоялось в г.Ладыжин (37%), Немировском районе – 34% и Липовецком районе – 58,5%.

Сумели нарастить производство хлебобулочных изделий лишь предприятия г.Казатин – на 12,4%, Крыжопольского района – в 4 раза и г. Могилев-Подольский – на 0,4%.

В.ЧЕРНИЙ добавил, что сокращение производства хлебобулочных изделий в 1 полугодии состоялось из-за изменения потребительских предпочтений.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимается 21 предприятие.