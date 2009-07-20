Artyomovsk Winery увеличил объем производства

Артемовский завод шампанских вин (Artyomovsk Winery) за 6 месяцев 2009 года увеличил объем производства на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 4,6 млн. бутылок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе завода.

Согласно сообщению, за январь-июнь 2009 года завод произвел 4 млн. 602,3 тыс. бутылок игристого вина, тогда как в 2008 году за аналогичный период было выпущено 4 млн. 231,7 млн. бутылок.

В количественном выражении объем производства за июнь 2009 года составил 1 млн. 226,67 тыс. бутылок игристого вина, тогда как в июне 2008 года этот показатель составлял 1 млн. 66,7 тыс. бутылок.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что объем продаж на заводе за отчетный период увеличился на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 годом.

Справка УНИАН. Артемовский завод шампанских вин Artyomovsk Winery производит игристые вина исключительно традиционным бутылочным способом. На территории Украины представляет торговые марки Krimаrt, «Артемовское», «Крым».

Экспортные поставки игристого вина от Артемовского завода шампанских вин охватывают более 20 стран мира.