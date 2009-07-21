В Николаевской области намолочен второй миллион тонн зерна

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил аграриев Николаевской области с намолотом второго миллиона тонн зерна урожая 2009 года.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, говорится в поздравительной телеграмме В.ЮЩЕНКО в адрес председателя Николаевской областной государственной администрации Алексея ГАРКУШИ.

«Искренне благодарю за преданность хлебопашеству, за любовь к родной земле, за то, что своим упорным трудом заботитесь о благосостоянии Украинского народа. Пусть щедрые ланы Николаевской области всегда вознаграждают ваш самоотверженный труд богатыми урожаями», – говорится в сообщении.

В.ЮЩЕНКО пожелал работникам сельского хозяйства области крепкого здоровья, счастья, достатка и новых свершений на благо Украины.