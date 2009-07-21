В Винницкой обл. производство б/а напитков сократилось на 10%

Производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области в январе-июне текущего года сократилось на 9,8% или 0,839 млн. дал, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 7,710 млн. дал.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Василий ЧЕРНИЙ.

Он отметил, что в июне т.г., по сравнению с июнем 2008 г., производство безалкогольных напитков предприятиями Винницкой области увеличилось на 15,13% или 0,275 млн. дал – до 1,543 млн. дал. По сравнению с маем текущего года, в июне спад производства составил 5,57% или 0,091 млн. дал.

Спад производства данного вида продукта за отчетный период наблюдался на предприятиях г. Винницы, где сокращение производства составило 20,1%, Мурованокуриловецкого района – 32,7%, Винницкого района – 10,1% и Иллинецкого района – на 1,2%.

Сумели нарастить в январе-июне текущего года объем производства лишь предприятия Калиновского района – на 20,1%.

По данным облгосадминистрации, сокращение производства безалкогольных напитков в первом полугодии 2009 г. состоялось в связи с сокращением складских запасов производителей.

Справка УНИАН. Наибольшими производителями безалкогольных напитков в Винницкой области являются предприятия "Панда" и "Авис" (г. Винницы), Муровано-Куриловецкое предприятие „Регина” и компания "Виннифрут" (Калиновский р-н), на долю которых приходится около до 10% общеукраинского объема производства безалкогольных напитков. В целом, в Винницкой области действует 8 заводов по производству безалкогольных напитков.